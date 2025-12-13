Несколько украинских регионов остались без электричества

ВС РФ нанесли массированные удары по Одессе, Харькову, Днепру и Николаеву
Спецоперация

Вооруженные силы России нанесли массированные удары по ряду ключевых украинских городов, включая Одессу, Харьков, Днепр и Николаев, сообщает Shot.

По данным источников, атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

В ходе атаки, согласно сообщениям, применялись крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

В Одессе удары пришлись по районам Усатово и Нерубайское, где расположены крупные подстанции. Сообщается, что военные запустили до восьми ракет «Калибр», а также повторные удары беспилотниками с Гвардейского аэродрома.

Местные источники утверждают о повреждении военных объектов и инфраструктуры.

