Несколько украинских регионов остались без электричества

По данным источников, атаки привели к масштабным отключениям электроэнергии.

В ходе атаки, согласно сообщениям, применялись крылатые ракеты «Калибр» и противокорабельные ракеты «Оникс».

В Одессе удары пришлись по районам Усатово и Нерубайское, где расположены крупные подстанции. Сообщается, что военные запустили до восьми ракет «Калибр», а также повторные удары беспилотниками с Гвардейского аэродрома.

Местные источники утверждают о повреждении военных объектов и инфраструктуры.

