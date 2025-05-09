В Ухте произошла погоня сотрудников ДПС за пьяным водителем Audi
В Ухте (Республика Коми) сотрудники полиции устроили погоню за водителем Audi по главной улице города, сообщает SHOT.
По словам местных жителей, были слышны громкие выстрелы, вой сирен и звук мотора на проспекте Ленина. Водитель пытался оторваться от сотрудников ДПС по газонам и несколько раз задел полицейского. Полицейские стали стрелять по колесам и спустили ему шины.
В итоге нарушителя задержали и и отправили в отделение. Он находился в нетрезвом состоянии.
Ранее на Камчатке мужчина угнал автомобиль, устроил дрифт по улицам города и устроил перестрелку с сотрудниками полиции. При задержании автоугонщик был ранен и доставлен в больницу.