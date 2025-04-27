Автоугонщик устроил дрифт по улицам и перестрелку с полицейскими на Камчатке

На Камчатке мужчина угнал автомобиль, устроил дрифт по улицам города и устроил перестрелку с сотрудниками полиции. При задержании автоугонщик был ранен и доставлен в больницу, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. Мужчина угнал автомобиль Daihatsu Terios и устроил дрифт по центральным улицам города. Полицейские потребовали водителя остановиться, однако злоумышленник попытался скрыться от преследования.

В ходе погони угонщик выскочил из машины на улице капитана Беляева и открыл стрельбу из пистолета по полицейским. Правоохранители при задержании ранили мужчину, которого госпитализировали в городскую больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).