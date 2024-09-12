В уфимском селе Миловка в школьном туалете установили камеры наблюдения

Прокуратура организовала проверку из-за установки камер видеонаблюдения в школьном туалете в селе Миловка под Уфой, сообщает РИА Новости .

Специалисты уже подтвердили эту информацию.

Работники местной прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц школы из-за установки видеокамер в санузлах.

Ранее в Уфе случилось чудо. Мужчина после стерилизации стал отцом в пятый раз. Тест ДНК подтвердил отцовство. При поддержке адвоката пациент пытается отсудить у клиники деньги на содержание ребенка.