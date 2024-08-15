Случилось чудо: мужчина в Уфе после стерилизации стал отцом в пятый раз

В Уфе многодетный отец сделал стерилизацию, а потом у него родился ребенок

45-летний отец четверых детей решился на стерилизацию в уфимской клинике «Промедицина», однако через год у него родился пятый ребенок. Врачи назвали произошедшее чудом, сообщает SHOT .

В 2022 году горожанин решил сделать операцию по мужской контрацепции, чтобы лишиться репродуктивной функции, так как у него уже есть четверо детей. В «Промедицине» провели хирургическое вмешательство за 30 тыс. рублей и выписали его в тот же день.

Вскоре пациент узнал, что снова станет отцом. В ноябре 2023 года у него родился пятый малыш. Тест ДНК подтвердил, что новорожденный — его родной ребенок. В подтверждение мужчина сделал спермограмму и отправился в клинику.

Врачи посчитали, что произошло чудо. Они объяснили, что у пациента очень крепкий организм. В клинике предложили вернуть деньги за операцию, но оплачивать моральный ущерб отказались. Теперь при поддержке адвоката мужчина пытается отсудить у клиники деньги на содержание ребенка.