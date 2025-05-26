В Уфе задержан директор ГКЗ «Башкортостан» Яруллин

сегодня в 14:56

Полицейские в Уфе задержали директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщает Ufa1.ru .

Пока что представители силовых структур официально не прокомментировали задержание мужчины.

Яруллин занимает пост руководителя государственного концертного зала. Также задержанный является учредителем в ООО «Иремельбашресурс», которое завершило 2023 год с нулевой выручкой.

Кроме того, Яруллин — учредитель в ООО Студия «Караван-Сарай». Компания в конце прошлого года заработала чистую прибыль в размере 147 тыс. рублей.

Неизвестно, с каким именно видом деятельности Яруллина связано его задержание. Отмечается, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранителей. Ранее его компанию оштрафовали на 400 тыс. рублей из-за нарушений при добыче драгметалла.

Ранее был задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.