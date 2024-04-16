В Уфе директор гимназии спасла девочку от бомжа-педофила

В Уфе директор местной гимназии спасла школьницу от маньяка, который напал на нее в подъезде. Правоохранительные органы задержали педофила, сообщает Baza .

Накануне вечером девочка возвращалась из школы домой. За школьницей увязался неизвестный мужчина, который проследовал за ней в подъезд. Вскоре из подъезда раздались громкие визги ребенка. В этот момент к подъезду подходила директор местной гимназии. Женщина попыталась задержать нападавшего, но он успел выбежать из подъезда.

Затем директор гимназии направилась за педофилом и сняла его на видео. Спустя 1,5 часа этот же мужчина приставал к женщине на другой улице. Пострадавшая напугала нападавшего своим криком, и он снова скрылся.

Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения вычислили и задержали подозреваемого. Нападавшим оказался 52-летний ранее судимый бездомный. В ходе допроса мужчина признался, что приставал к девочке.

Правоохранительные органы проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.

Ранее в Татарстане задержали 43-летнего педофила, находившего юных жертв через онлайн-игру PUBG Mobile. подозреваемый надругался минимум над тремя школьниками.