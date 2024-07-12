В убийстве мальчика, найденного в чемодане в Перми, подозревают его мать

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Следствие подозревает 34-летнюю Ирину Ш. из Перми в убийстве собственного сына, ее ищут, сообщает SHOT .

Погибший 9-летний мальчик был на домашнем обучении, в школу он не ходил. Его родители были в разводе.

Отцом ребенка является 34-летний Сергей Ш. Он работал в дилерском центре ООО «Экскурс-автомобили».

Ранее в Перми нашли тело убитого ребенка, помещенное в чемодан и оставленное возле мусорного бака. 9-летний мальчик получил ножевые ранения в грудь.