В убийстве мальчика, найденного в чемодане в Перми, подозревают его мать
Жительницу Перми подозревают в убийстве собственного ребенка
Следствие подозревает 34-летнюю Ирину Ш. из Перми в убийстве собственного сына, ее ищут, сообщает SHOT.
Погибший 9-летний мальчик был на домашнем обучении, в школу он не ходил. Его родители были в разводе.
Отцом ребенка является 34-летний Сергей Ш. Он работал в дилерском центре ООО «Экскурс-автомобили».
Ранее в Перми нашли тело убитого ребенка, помещенное в чемодан и оставленное возле мусорного бака. 9-летний мальчик получил ножевые ранения в грудь.