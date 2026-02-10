В убийстве экс-президента ВФЛА Валентина Балахничева подозревают его сына

Александр Балахничев проходит в качестве подозреваемого по делу об убийстве своего отца, бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, сообщает «112» .

Балахничев-старший скончался 2 февраля в возрасте 76 лет. По предварительной версии, сын приехал к нему домой в Одинцово. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда Александр схватил нож и нанес отцу несколько ударов.

Президента ВФЛА госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Он умер в больнице. Предварительно, в момент совершения преступления Балахничев-младший был в состоянии алкогольного опьянения.

Александр Балахничев — кандидат педагогических наук, коллега своего отца. Он работает в центре развития легкой атлетики ИААФ. В отношении Александра возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Его арестовали шесть дней назад.

