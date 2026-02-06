Хотел убить: мужчина с ножом накинулся на мать и отчима в Подмосковье

сегодня в 17:18

В Подмосковье мужчина с ножом напал на мать и отчима после ссоры

В Подмосковье мужчина поссорился с матерью и отчимом. После этого он вооружился ножом и напал на них, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Большое Руново 4 февраля. По информации следствия, во время конфликта 27-летний мужчина несколько раз ударил мать и отчима ножом.

Пострадавшие смогли дать отпор. По итогу нападавшего задержали на месте происшествия.

Следователи и криминалисты во время осмотра места инцидента изъяли нож, а также провели допросы. Назначены судебные экспертизы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Суд принял решение о его аресте.

