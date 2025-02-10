В Тверской области пенсионерка приготовила сыну в колонию зефир с метадоном

В Тверской области пожилая мать передала 45-летнему сыну в колонию зефир, в который добавила метадон. Пенсионерке может грозить до 20 лет тюремного заключения, сообщает SHOT .

Валентина решила порадовать своего сына, который был осужден за хранение наркотиков. 75-летняя женщина приготовила для него сладости, однако одним из ингредиентов стал метадон.

На проходной обнаружили, что в зефире содержится около 200 граммов метадона. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела против Валентины. Ей может грозить от 15 до 20 лет лишения свободы по статье 228 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

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