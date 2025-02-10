Москвич свалился в шахту лифта и пролетел 11 этажей, разыскивая закладку

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«112»: москвич свалился в шахту лифта с 13 этажа, когда искал закладку

В Москве мужчина упал в шахту лифта с 13-го этажа, когда, предположительно, искал закладку с наркотиками в подъезде. Горожанину удалось выжить и отделаться переломом и ушибами, сообщает «112» .

Инцидент случился в одной из многоэтажек на Славянском бульваре. В шахту лифта свалился 39-летний москвич, который после падения начал кричать. Его крики услышали очевидцы и вызвали спасателей.

По итогу пострадавший получил ушибы головы и перелом ноги, добавляет «МК: срочные новости». По данным канала, мужчина пролетел 11 этажей.

Ранее в подъезде дома в Одинцово нашли трех подростков, которые лежали без сознания. Рядом с молодыми людьми находились различные аксессуары для приема наркотиков.