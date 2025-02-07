В Одинцово трех юношей нашли в подъезде полуживыми и в окружении наркоатрибутов

В Одинцово трех подростков нашли без сознания и в окружении наркоатрибутов

В подъезде многоэтажки в Одинцово нашли трех юношей в бессознательном состоянии. Рядом с ребятами, которым на вид примерно по 17 лет, находилась «масса наркотических аксессуаров», сообщает «МК: срочные новости» .

Лежащих в подъезде парней обнаружил пожилой житель дома. Пенсионер решил сделать зарядку на лестничной площадке, но не смог открыть дверь в тамбур. Позвав на помощь жену, мужчина отворил дверь и заметил трех лежащих на полу ребят. Они были без сознания.

Одного из пострадавших полицейские опознали сразу же — им оказался юноша, стоящий на учете в ПДН. Ребят увезли в больницу, они находятся в тяжелом состоянии.

Ранее таможенники не дали провезти в Москву 250 кг веществ для производства мефедрона. Цена готового наркотика могла бы составить 1,5 миллиарда рублей.

