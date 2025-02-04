250 кг веществ для производства мефедрона везли в Москву под видом одежды

Таможенники не дали провезти в РФ 250 кг веществ для производства мефедрона

Сотрудники Федеральной таможенной службы помешали провезти в Россию 250 кг прекурсоров для изготовления наркотика мефедрона. Стоимость готового товара могла бы составить 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

Контрабанду прекурсоров пресекли работники ГУБК Федеральной таможенной службы и Калужской таможни. Ингредиенты могли бы использовать для создания 2,5 млн доз мефедрона. Их суммарная цена на черном рынке составляет около 1,5 млрд рублей.

Прекурсоры везли в Москву в 10 металлических бочках, каждая из которых вмещает по 30 литров. Ингредиенты транспортировали под видом одежды. Груз должен был прибыть на склад в Калужской области.

На месте прекурсор получил 40-летний житель России. Он взял в аренду машину и перевез груз в лес. Там были сделаны тайники для того, чтобы спрятать бочки. Мужчину задержали с поличным.

Была проведена экспертиза. В ходе нее выявили, что в металлических бочках находилось запрещенное вещество — бромвалерофенон.

Открыто уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса России «Контрабанда прекурсоров в особо крупном размере». Если мужчину признают виновным, он может получить пожизненное лишение свободы.

Операцию проводили сотрудники УФСБ РФ по Оренбургской, Калужской областям совместно с Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Ранее европейский грузовик с 110 кг экстази перехватили под Псковом. Это произошло в пункте пропуска Убылинка.