В Россию привезли центнер «наркотика любви» из Евросоюза

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Европейский грузовик с 110 кг экстази перехватили под Псковом

В Псковской области таможенники нашли более 110 килограммов экстази в грузовике, который приехал из Европейского союза. МДМА спрятали в запасных колесах фуры, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС).

Запрещенные препараты обнаружили в пункте пропуска Убылинка. Таможенники нашли 55 брикетов молочного цвета между дисками и шинами запасных колес.

По версии оперативников, водитель большегруза должен был привезти наркотики в РФ и передать товар подельникам, чтобы они распространили запрещенные вещества. Всех участников преступной группы задержали. Суд заключил злоумышленников под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершенная организованной группой). Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.