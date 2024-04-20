В Твери кандидат в депутаты Евгений Никольский признался в убийстве жены

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Mash: в Твери кандидата в депутаты Никольского задержали за убийство жены

В Твери общественника и кандидата в депутаты от партии «Справедливая Россия» Евгения Никольского задержали за убийство супруги. Мужчина публично признался в расправе в своих соцсетях, сообщает Mash .

Преступление произошло в субботу в Ржевском районе Тверской области. Екатерине Никольской было 36 лет. Женщина занималась общественной деятельностью и преподавала детям танцы. Причиной трагедии мог стать семейный конфликт и ревность.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам», — написал Никольский на своей странице в соцсети «Вконтакте».

У Никольского осталась 10-месячная дочь. В своем сообщении общественник попросил позаботиться о дочери.

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