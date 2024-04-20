Стала известна возможная причина убийства бизнесмена Ахмедова в Подмосковье

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Балашихинского предпринимателя Назима Ахмедова, которого киллер застрелил в субботу утром, могли убить из-за женской мести. Убийцу могла нанять неофициальная жена бизнесмена, оставшаяся в Азербайджане, сообщает Mash .

Во время убийства официальная жена Ахмедова находилась в машине. Киллер пытался убить и 61-летнюю Офелю, однако промахнулся. Супруги вместе вели бизнес, поэтому часто ездили на работу вдвоем. При этом продуктовой точкой, по открытым данным, управлял сын Ахмедова.

Сотрудники полиции отследили подозреваемого до автомобиля, на котором он скрылся с места преступления. В данный момент правоохранительные органы разыскивают мужчину. В Балашихе введен план «Перехват».

Расследование уголовного дела находится под контролем подмосковной прокуратуры. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Ранее мужчина из-за ссоры расстрелял машину с ребенком в Ингушетии. В результате стрельбы 13-летний мальчик погиб. Стрелявший позже сам пришел в полицейский участок.