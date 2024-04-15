Мужчина из-за ссоры расстрелял машину с ребенком в Ингушетии. Мальчик погиб

SHOT: мужчина расстрелял машину с ребенком в Ингушетии

В селе Инарки в Ингушетии мужчина в ссоре начал расстреливать машину оппонента, где сидел 13-летний ребенок. Мальчик погиб, сообщает SHOT .

Двое мужчин выпивали на участке, а потом начали ругаться. 40-летний хозяин дома схватил ружье «Сайга-12» и начал стрелять по машине гостя. Оказалось, что на заднем сиденье иномарки сидел племянник приехавшего знакомого, который играл в телефон.

Пострадавшего мальчика с огнестрельным ранением картечью в живот срочно госпитализировали. Однако врачи не смогли спасти ребенка.

Стрелявший позже сам пришел в полицейский участок. Мужчина во всем признался и сдал оружие. Его задержали.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело за убийство ребенка. Мужчине может грозить до 20 лет тюрьмы.