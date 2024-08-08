В Твери арестовали мужчину, обвиняемого в растлении 40 детей

Жителя Твери арестовали по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении 40 детей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как полагает следствие, в период 2019–2021 года обвиняемый, находясь в городе Твери, переписывался в соцсети с малолетними и несовершеннолетними пользователями на темы сексуального характера.

Мужчина отправлял им фото и видеоматериалы порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних лиц, а также склонял их к изготовлению аналогичных материалов. Потерпевшими по уголовному делу признаны 40 детей в возрасте от 10 до 16 лет из разных регионов России.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в педофилии продавца вейпов из Химок отправили в СИЗО. Мужчину арестовали по подозрению в растлении малолетних.