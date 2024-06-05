Обвиняемого в педофилии продавца вейпов из Химок арестовали

Обвиняемого в педофилии продавца вейпов из Химок отправили в СИЗО. Мужчину арестовали по подозрению в растлении малолетних, сообщает SHOT.

По ч. 3 с. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении двух и более лиц» 50-летнему Назиму грозит 12 лет колонии. По словам родственников мужчины, все происходящее является подставой.

Они считают, что предприниматель ни в чем не виноват, а травлю организовали конкуренты.

Ранее разгневанный отец одной из предполагаемых жертв увидел переписки, где Назим убеждает его дочь-школьницу сбежать к нему ради бесплатных вейпов и проезда на машине.

Мужчина разнес магазин предполагаемого педофила топором.