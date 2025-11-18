В Турции нашли тело женщины с сережками пропавшей петербурженки

8 ноября турецкие правоохранители обнаружили в море труп неопознанной женщины. При осмотре у нее нашли ушах сережки, которые принадлежали пропавшей в октябре жительнице Санкт-Петербурга, сообщает РЕН ТВ .

Ирина К. приехала на отдых в Турцию вместе с сыном 26 октября. Она заселилась в отель, а спустя несколько дней пропала, отправившись на пляж. Местные полицейские приступили к поиску, а сына женщины отправили в Россию

8 ноября правоохранители выловили из моря труп неопознанной женщины без следов насилия. Его обнаружили в 170 км от места пропажи Ирины. Эксперты установили, что погибшая, предположительно, иностранка.

Позднее родственникам Ирины прислали фото сережек, которые якобы были обнаружены на трупе. Близкие подтвердили, что пропавшая носила такие же. При этом в описи изъятых с трупа вещей значатся только золотая цепочка и резинки для волос. Ни о каких сережках в документах не говорится.

Брат Ирины, приехавший на опознание, не узнал свою сестру. По его словам, в морге лежало тело лысой женщины, которая на 9 см ниже, чем петербурженка. Также у погибшей обнаружили проблемы с зубами и шрамы на теле, которых не было у Ирины.

Эксперты решили сделать тест ДНК, его результаты станут известны позднее. Между тем родные Ирины задаются вопросом, откуда у турецких правоохранителей украшения пропавшей, если в описи их нет.

