«112»: пропавшую в Турции россиянку продолжают искать, но безуспешно

41-летняя туристка из Санкт-Петербурга Ирина К. загадочно пропала на пляже в турецкой Анталье 31 октября. Ее поиски до сих пор продолжаются, но следов россиянки пока не удалось обнаружить, сообщает «112» .

К поискам пропавшей подключился аппарат президента Турции — местные сотрудники расследуют исчезновение Ирины.

Полицейские с собаками проверяют пляжи, ведомственные лодки патрулируют акваторию. Однако поиски все еще безрезультативны.

Ирина приехала на отдых вместе с сыном. Они поселились в отеле Royal Atlantis Spa & Resort. 31 октября женщина проводила время на пляже с незнакомцем. Вечером он вернулся в отель и заявил, что его спутница пропала, пока он отходил.

Отследить перемещения женщины не получилось, так как спасательная вышка закрыла обзор городских камер. Сына женщины отправили в Петербург, сейчас он с бабушкой.

Ранее на Пхукете нашли тело пропавшего во время купания россиянина. Предварительно, его захлестнула волна отбойного течения.

