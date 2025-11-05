сегодня в 05:23

На Пхукете нашли тело пропавшего во время купания россиянина

На таиландском острове Пхукете нашли тело россиянина Дмитрия Закутского, который пропал 2 ноября во время купания в море, сообщает РИА Новости .

«Тело пропавшего россиянина Дмитрия Закутского, возраст 31 год, было обнаружено во вторник в результате поисковой операции, которая продолжалась более суток», — говорится в сообщении.

Отмечается, что друзья в последний раз видели его утром в минувшее воскресенье. Предварительно, россиянина захлестнула волна отбойного течения.

Ранее на тайском острове Пхукет, в одном из гостиничных комплексов, сотрудники нашли бездыханное тело туриста из Америки, чей вес составлял около 200 килограммов.

