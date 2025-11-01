200-килограммовый мужчина умер на сборах для похудения в Таиланде

На тайском острове Пхукет, в одном из гостиничных комплексов, сотрудники нашли бездыханное тело туриста из Америки, чей вес составлял около 200 килограммов. Позднее выяснилось, что мужчина умер на сборах для снижения веса, пишет kp.ru со ссылкой на Phuket News.

Цель визита американского туриста на этот курорт было именно снижение веса. Он успел зарегистрироваться для участия в интенсивном спортивном лагере, где планировал изучать муай-тай.

29 октября персонал отеля, обеспечивающий функционирование тренировочного центра, забеспокоился из-за отсутствия ответа от постояльца. После безуспешных попыток связаться с ним, они открыли его номер и обнаружили его тело, лежащим на краю кровати. За день до трагедии он испытывал сильную слабость и просил горничную доставить ему еду в номер. После этого его больше не видели.

Следователи вместе с медицинским экспертом провели осмотр тела и не выявили никаких следов насильственной смерти. В помещении были найдены различные медикаменты.

По предварительному заключению медиков, причиной смерти могло стать ухудшение хронического заболевания, произошедшее за несколько часов до обнаружения тела. Для установления точных обстоятельств кончины будет проведена специальная судебно-медицинская экспертиза.

