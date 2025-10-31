Россиян предупредили, что любовь понежиться в кровати грозит ожирением

Медики предупредили россиян, что утренняя неподвижность замедляет обмен веществ. Это, в свою очередь, чревато упадком сил и быстрым набором лишнего веса, если становится регулярной привычкой, пишет SHOT .

Длительное лежание, особенно по утрам, негативно сказывается на кровообращении в конечностях. Недостаток мышечной активности и слабое кровоснабжение могут вызвать онемение, отечность, ощущение тяжести, а также боли в спине и суставах.

Помимо этого, страдает и мыслительная деятельность: даже после подъема сохраняется состояние сонливости, мозг долго «включается», появляются заторможенность реакций и рассеянность.

Однако не стоит резко вскакивать с постели сразу после звонка будильника. Врачи успокаивают, что 3 минуты неспешного пробуждения не принесут вреда. После этого рекомендуется сделать легкую разминку, несколько глубоких вдохов для стимуляции организма, а затем приступить к утренним делам.

