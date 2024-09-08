В Турции банда воровок снова обкрадывает россиян, украинцев и белорусов

В Турции банда воровок освободились из колонии и снова начали грабить дома русскоязычных жителей страны. Жертвами девушек становятся россияне, украинцы и белорусы, сообщает SHOT .

После задержания банды пострадавшие жители Мерсина, где обнесли более 50 квартир, некоторое время жили спокойно. Однако недавно горожане вновь стали замечать на улицах знакомые лица. Вблизи ЖК, в котором были обворованы квартиры, увидели тех самых воровок.

На дня злоумышленницы свободно проникли на территорию жилого комплекса и вломились в квартиру русскоязычного мужчины, который в этот момент оказался дома. Воровки скрылись с места неудавшегося ограбления.

В прошлый раз правоохранительные органы задержали 10 девушек и двоих мужчин. При этом двум участникам банды нет 18 лет. Воровки стучат в дверь и вскрывают ее, если никто не открывает. Затем девушки крадут драгоценности, деньги и другие ценные вещи.