В турецком аэропорту задержали узбекистанок с 9 кг золота в гениталиях

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание гражданок Узбекистана в аэропорту турецкого города Измира. Они пытались провезти около девяти килограмм золота в гениталиях, сообщает Baza .

Две уроженки Узбекистана 2 октября приехали в Турцию из Объединенных Арабских Эмиратов. Измирское управление по борьбе с контрабандой заранее получило информацию от своих источников о том, что женщины попытаются незаконно провезти драгоценный металл.

Полицейские поджидали уроженок Узбекистана на выходе из аэропорта 2 октября. Задержали не только женщин, но и мужчину, который их встречал.

Силовики провели обыск автомобиля, на котором приехал парень. В нем нашли 82 слитка золота, каждый из которых весит по 110 грамм, 3 телефона и 18 игровых консолей PlayStation.

Полицейские провели дополнительный обыск узбекистанок. Выяснилось, что еще около 84 слитков золота по 110 грамм спрятаны в гениталиях контрабандисток. В ходе санкционированного судом хирургического вмешательства весь драгоценный металл был изъят.

Его масса составила чуть больше девяти килограмм. Стоимость на рынке — около 1,5 млн долларов.

Контрабандисток арестовал суд. Им может грозить тюремный срок.

Ранее турист ввез из ЮАР старинные монеты XX века и не задекларировал их. Ему грозит до пяти лет тюрьмы за контрабанду культурных ценностей.