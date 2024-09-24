Туристу грозит тюрьма в РФ за привезенные из ЮАР масонский знак и монеты

В России уголовное наказание грозит туристу, который вернулся из ЮАР и привез с собой масонский знак Королевского ордена Шотландии и 78 старинных монет. Некоторые из них оказались культурной ценностью, сообщает Baza .

Таможенники остановили в «зеленом коридоре» туриста, который прибыл в Москву рейсом из Дубая. Мужчину попросили пройти через металлодетектор, после чего прибор издал сигнал. Во время досмотра туриста инспектор обнаружил интересные предметы.

В куртке и ботинке мужчина перевозил монеты. Он рассказал, что купил их дешево в ЮАР на рынке Йоханнесбурга. Монеты должны были пополнить личную коллекцию туриста. Он предполагал, что монеты не несут никакой ценности, поэтому не подлежат декларированию.

После экспертизы выяснилось, что масонский знак и 62 монеты отчеканили в XX веке в ЮАР, Великобритании, ОАЭ и других странах. Из всей нелегальной коллекции мужчины 16 монет признали культурной ценностью. Среди них кваттрино, шиллинги, лепты, анны, пенсы, чентезимо.

Теперь предприимчивому туристу грозит 5 лет тюрьмы. В его отношении могут возбудить уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей.

Ранее в аэропорту Пулково задержали 38-летнюю женщину, прилетевшую из Турции. У нее нашли надкушенную шоколадку с наркотиками.