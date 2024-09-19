Необычная шоколадка: в багаже туристки в Пулкове нашли лакомство с каннабисом

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В Пулкове задержали туристку с надкушенной шоколадкой с каннабисом

В аэропорту Пулково задержали 38-летнюю женщину, прилетевшую из Турции, у нее нашли надкушенную шоколадку с наркотиками, сообщает Baza .

Пассажирка 25 июля возвращалась из Стамбула в Санкт-Петербург. Ее остановили во время прохождения «зеленого коридора».

Багаж туристки досмотрели и нашли там открытую шоколадку, на которой было написано CBD 500 MG, Cannabisinfused. Лакомство уже было надкушено.

Шоколад изъяли и отправили на проверку. Позднее экспертиза подтвердила, что в плитке есть изомер наркотического средства тетрагидроканнабинола — дельта-8-тетрагидроканнабинол.

На путешественницу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Женщине может грозить до 7 лет тюрьмы.