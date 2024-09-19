Необычная шоколадка: в багаже туристки в Пулкове нашли лакомство с каннабисом
В Пулкове задержали туристку с надкушенной шоколадкой с каннабисом
В аэропорту Пулково задержали 38-летнюю женщину, прилетевшую из Турции, у нее нашли надкушенную шоколадку с наркотиками, сообщает Baza.
Пассажирка 25 июля возвращалась из Стамбула в Санкт-Петербург. Ее остановили во время прохождения «зеленого коридора».
Багаж туристки досмотрели и нашли там открытую шоколадку, на которой было написано CBD 500 MG, Cannabisinfused. Лакомство уже было надкушено.
Шоколад изъяли и отправили на проверку. Позднее экспертиза подтвердила, что в плитке есть изомер наркотического средства тетрагидроканнабинола — дельта-8-тетрагидроканнабинол.
На путешественницу могут возбудить уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Женщине может грозить до 7 лет тюрьмы.