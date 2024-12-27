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В Тульской области нейтрализовали несколько украинских беспилотников

На территории Суворовского района Тульской области нейтрализовали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил тульский губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале .

«Сегодня ночью на территории Суворовского района подразделениями ПВО министерства обороны РФ нейтрализованы БПЛА ВСУ», — отметил он.

По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ранее российская система ПВО сбила 11 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также 56 беспилотников в зоне специальной военной операции.