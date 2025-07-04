Сумма выплаты по акции «Рекомендация кандидатов» в «Мострансавто» составит 25 тыс рублей

В июле 2025 года сумма единовременной выплаты по акции «Рекомендация кандидатов» в «Мострансавто» составляет 25 тысяч рублей. Единовременную премию получит работник «Мострансавто» за привлечение на работу в компанию водителя или слесаря после отработки им испытательного срока. Вакансии по этим специальностям открыты в филиалах компании, расположенных в разных городах региона, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Компания, подведомственная министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, предлагает официальное трудоустройство, конкурентную заработную плату, социальный пакет, современные и комфортабельные автобусы, бесплатные поездки в ТС предприятия.

Будут выплачены единовременные премии в размере 25 тысяч рублей за каждого специалиста, трудоустроенного с 1 по 31 июля. Половина суммы выплачивается через месяц после трудоустройства кандидата, а вторая половина — по истечении второго месяца работы рекомендованного сотрудника. Учитываются кандидаты, не работавшие в компании в течение последних 6 месяцев.

Кроме водителей, «Мострансавто» приглашает на работу слесарей: аккумуляторщиков, маляров, медников, обойщиков, ремонтировщиков резиновых изделий, рихтовщиков кузовов, слесарей по ремонту автомобилей, станочников широкого профиля, электрогазосварщиков.

На сегодняшний день в «Мострансавто» трудятся 10 477 водителей автобусов. Для них предусмотрены бесплатное проживание в общежитиях или компенсация до 12 тыс. руб. за аренду жилья для иногородних сотрудников, увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форменная одежда, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Предусмотрены также периодические медицинские осмотры за счет предприятия. Иногородним водителям автобусов, адрес регистрации которых находится на расстоянии более 400 км от места работы, после прохождения испытательного срока, один раз в полгода выплачивается компенсация расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно в виде денежной выплаты до 100% фактических расходов на оплату проезда (размер выплаты не может превышать 10 тыс. руб.).

Кроме того, водители автобусов и слесари при трудоустройстве в «Мострансавто» получают единовременную выплату в размере 50 тыс. рублей. Выплата предусмотрена для тех, кто не работал в компании в течение последнего года или впервые устраивается на работу в «Мострансавто». Также после получения выплаты водитель автобуса/слесарь должен отработать в «Мострансавто» в течение одного года.

Актуальные вакансии размещены на официальном сайте в разделе «О компании»/«Вакансии», можно писать в бот https://t.me/mta_hr_bot. Соискатели также могут обращаться в единый центр подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 или +7 (903) 161-92-91.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.