Поселок Мишеронский принял участников IV Межрегионального съезда многодетных семей

Русская изба с печкой, хороводы и травяной чай из самовара — по добрым славянским традициям в поселке Мишеронский встретили гостей из разных регионов России.

Этому дому почти 100 лет. Построен он был в 1927 году в деревне Курилово, а в 50-е годы перевезен сюда, в Мишеронский. Потомки владельцев дома — Михаила и Матрены Ботиных — сохранили убранство и мебель. Теперь здесь музей русского быта. Сегодня его посетили участники четвертого межрегионального съезда многодетных семей «МногоМама». Гости из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тувы и Бурятии вместе водили хороводы, мастерили обережных кукол-хороводниц и плели чичковские коврики из разноцветных ленточек.

«Очень медитативное занятие. Когда плетешь, забываются проблемы, обиды. Хочется плести и плести», — поделилась мастерица из города Рошаль Виолетта Шилова.

Символично, что в этом доме жило не одно поколение многодетных семей, как и сегодняшние гости.

«Сегодня было интересно посмотреть сохранивший быт горницы, старого русского дома. Это не просто музейный экспонат: дом живой, он дышит, живет», — поделилась представительница делегации из Бурятии Аюна.

Многомамы вместе с детьми посетили и поселковый музей. Его хранительница Татьяна Файздрахманова провела небольшой экскурс в историю Мишеронского: начиная с двухсотлетнего дуба, посаженного основателями поселка купцами Костеревыми и строительства стекольного завода, прославившегося своими изделиями на всю Россию, до дней сегодняшних.

«Очень заинтересованы были сегодняшние посетители. Особо радует, что это многомамы, они свой интерес обязательно передадут детям», — сказала краевед поселка Мишеронский Татьяна Файздрахманова.

Финальной точкой экскурсии по Мишеронскому стал Крестовоздвиженский храм. Настоятель храма отслужил молебен о здравии, а затем многодетные мамы и папы отправились знакомиться с другими достопримечательностями шатурского края.

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