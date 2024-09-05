сегодня в 23:09

В Тульской области локализовали пожар на складе с моторным маслом

В Тульской области спасатели локализовали пожар на 2 тыс. квадратных метрах, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В четверг произошло возгорание на складе. Площадь пожара достигла 2 тыс. квадратных метров. Тушение осложняла высокая пожарная загрузка здания, внутри были бочки с моторным маслом.

В ликвидации пожара участвовали 50 человек личного состава МЧС и 18 единиц техники.

Склад горел на территории завода «Пластик» в Тульской области.