В Тульской области пожар на складе с моторным маслом достиг 2 тыс «квадратов»

Под Тулой пожар на складе с моторным маслом тушат 50 спасателей

Площадь пожара на складе, где хранятся бочки с моторным маслом, достигла 2 тысяч квадратных метров, работу спасателей осложняет высокая пожарная загрузка здания, сообщили в пресс-службе МЧС РФ .

Известно, что горит склад на территории завода «Пластик» в Тульской области. В настоящее время площадь пожара увеличилась до 2 тысяч квадратных метров.

Чрезвычайное ведомство направило на объект дополнительные группы спасателей. Число задействованных в тушении специалистов выросло с 30 до 50 человек. Также на месте используют 18 единиц спецтехники.

Сотрудники МЧС делают всё возможное, чтобы локализовать, затем полностью потушить пожар. На момент публикации заметки сообщений о пострадавших не поступало.