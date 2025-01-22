В центре Петербурга ювелирный магазин обворовали среди бела дня

Петербуржец пришел «за подарком для дочки» и украл кольца на 2 млн руб

В центре Санкт-Петербурга мужчина украл из ювелирного магазина три кольца на 1,93 миллиона рублей. Горожанин утверждал продавцам, что ему нужно выбрать «подарок для дочери», сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

По словам управляющей, в ее магазине на улице Михайловская украли кольца из белого золота с бриллиантами. Один из покупателей просил показать ему украшения под предлогом выбора подарка, после чего он похитил ювелирные изделия и скрылся.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый пока не задержан.

Ранее в Петербурге задержали мужчину, который голым ворвался в женский монастырь. Во время своих приключений 33-летний уроженец Челябинской области находился под наркотиками.