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Голый наркоман ворвался в женский монастырь в Петербурге

В праздник Крещения Господня в петербургский Храм Новодевичьего монастыря забежал голый мужчина. Он был под воздействием наркотиков, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник.

Оголенный мужчина ворвался в храм в полдень 19 января. Очевидцы решили вызвать полицию, вскоре нарушителя задержали.

Обнаженным посетителем храма оказался 33-летний уроженец Челябинской области. По данным полиции, злоумышленник был в наркотическом угаре — на него составили административный протокол за употребление психотропных веществ без медицинского назначения.

Между тем в Санкт-Петербурге проходят обыски в районных администрациях. Силовики расследуют факты падений сосулек на местных жителей.