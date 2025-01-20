Названа причина волны обысков в райадминистрациях Петербурга
Силовики обыскивают райадминистрации Петербурга из-за калечащих прохожих сосулек
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Обыски начались в пяти районных администрациях Санкт-Петербурга из-за случаев падения сосулек и снега на прохожих. Силовики обыскивают администрации Центрального, Адмиралтейского, Приморского и Выборгского районов, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
Следователи посетили райадминистрации в рамках расследования случаев падения наледи на людей. Правоохранители считают, что ответственные за уборку сосулек и снега с крыш не выполняли свои обязанности.
Прочие подробности обысков выясняются.
За последние дни несколько жителей Петербурга обращались в больницы из-за падений наледи с крыш. Одну из пострадавших, 18-летнюю девушку, увезли в Мариинскую больницу после того, как ей на голову упала глыба снега.