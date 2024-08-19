В центре Москвы школьник достал пистолет после отказа водителя от мытья машины
Фото - © Tamara Kulikova / Фотобанк Лори
В центре Москвы десятилетний школьник пригрозил пистолетом водителю, который отказался от услуги по мытью машины. Мальчик пытался заработать на букет цветов для мамы, сообщает Baza.
Владимир стоял в пробке на Пятницкой улице. В этот момент к нему подошел мальчик и предложил за небольшое вознаграждение помыть автомобиль. Водитель вежливо отказался, но это не устроило ребенка. Школьник достал из кармана пистолет, нацелил на Владимира и предложил еще раз подумать.
Водитель предположил, что оружие может быть пневматическим, поэтому перестраховался и вызвал сотрудников полиции.
Мальчика вместе с родителям доставили в отдел. По словам ребенка, он хотел купить маме цветы, поэтому решил с 12-летним другам мыть машины. Для безопасности решил прихватить с собой игрушечный пистолет. После допроса мама школьника выбросила игрушку.
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