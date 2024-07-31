Подросток упал без сознания после затяжки вейпом на улице в Москве

Baza: 15-летний парень попал в токсикологию после затяжки вейпом на улице Москвы

15-летний подросток после затяжки вейпом знакомого оказался в токсикологии. Парень потерял сознание прямо на улице, сообщает Baza .

Подросток вспомнил, как шел домой, когда попросил кого-то из знакомых дать ему сделать затяжку из вейпа. У подъезда парень почувствовал себя плохо и рухнул без сознания. До квартиры он так и не добрался.

Прохожие вызвали подростку скорую помощь. Его госпитализировали в Детскую городскую больницу №13 в Москве. Врачи диагностировали у школьника отравление. При этом доктора не нашли в крови подростка психотропных веществ.

Ранее детский врач-эндокринолог Мария Калошина заявила, что вейп-системы, как и обычные сигареты, пагубно влияют на организм человека. По ее словам, особенное беспокойство вызывает популярность вейпов среди подростков.