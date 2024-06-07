В центре Москвы 17-летний парень случайно убил приставшего к нему бомжа

В центре столицы 17-летний подросток случайно убил пьяного бездомного. До этого мужчина приставал к подростку, сообщает «112» .

​Трагедия произошла в Сосенском проезде. Во время прогулки к Максиму Б. начал приставать пьяный бездомный. При этом неизвестно, что мужчина хотел от подростка.

На кадрах видно, как бездомный и Максим о чем-то разговаривают. Затем подросток пытается завершить общение и отойти от пьяного мужчины, однако он продолжает вновь приближается к парню и не дает ему пройти. После этого Максим нанес бомжу один удар по лицу, после которого мужчина упал, ударился головой об асфальт и скончался.

Правоохранительные органы уже допросили подростка по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время Максима отпустили домой под подписку о невыезде.

Ранее в Уфе директор местной гимназии спасла школьницу от бомжа-педофила, который напал на нее в подъезде. Сотрудники полиции по камерам видеонаблюдения вычислили и задержали подозреваемого.