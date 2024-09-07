В центре Махачкалы произошла стрельба, есть пострадавшие

В центре Махачкалы у компьютерного клуба произошла стрельба, есть пострадавшие, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Дагестана.

По словам источника, стреляли из травматического пистолета на пересечении улиц Толстого и Танкаева. Всего раздалось несколько выстрелов. Он отметил, что есть ранение. Точное количество пострадавших уточняется.

Ранее одноклассница стрелка рассказала, как произошло нападение в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, а девять пострадали.