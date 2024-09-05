МК: устроивший стрельбу в американской школе был тихим подростком

Одноклассница стрелка рассказала, как произошло нападение в школе в американском штате Джорджия, в результате которой погибли четыре человека, а девять пострадали, сообщает « МК ».

Стрельбу устроил 14-летний ученик. По словам его одноклассницы, он всегда был тихим и не вызывал подозрений, часто прогуливал уроки.

Утром в день стрельбы подросток извинился и вышел ненадолго из класса. Обратно он вернулся с оружием, но ему не открыли дверь. Тогда он устроил стрельбу в соседнем кабинете. Первой его жертвой стал мальчик, страдавший аутизмом. Стрелявшего задержала полиция. Мотивы его действий устанавливаются.

Ранее сообщалось, что открывший стрельбу в школе Апалачи в Уиндере американского штата Джорджия оказался ее 14-летним учеником.