В Тюменской области женщина зарезала мужа, защищая сына

31-летняя мать зарезала избивавшего ее и детей мужа в Тюменской области

Женщина убила ножом мужа во время расставания в Тюменской области. Она хотела уйти, но мужчина набросился на ее ребенка от прошлого супруга, сообщает aif.ru .

Инцидент произошел в Ишиме Тюменской области. 31-летняя Анна была замужем за кочегаром Алексеем. Он старше женщины на 17 лет.

В первые месяцы после знакомства отношения пары были идеальными. Мужчина задаривал женщину подарками, ухаживал за ней и сыном от первого брака. Однако, когда Анна забеременела, ситуация изменилась.

Алексей ревновал свою избранницу ко всем мужчинам. Хоть девушка и была красивой, поводов для подозрений в неверности не было.

Тем не менее Алексей находил, к кому приревновать Анну. Во время выяснения отношений мужчина избивал женщину, а иногда даже и морально издевался — раздевал до наготы и выставлял на улицу.

Рожать ребенка женщина отправилась будучи избитой. Несмотря на это, у мужчины и женщины появилась общая дочь.

Избиения и психологическое насилие после рождения ребенка не закончились. Поэтому Анна пыталась уйти от Алексея много раз. Периодически она отправлялась с детьми в квартиру в Борках. Однако мужчина приезжал за ней, извинялся и просил вернуться.

В одни дни у Алексея получалось убедить Анну к нему вернуться мирными способами. В другие она отказывалась.

Тогда агрессор забирал у нее ключи, закрывал квартиру, в которой сидела девушка с детьми, и уезжал в Ишим. Иногда он выбивал стекла, поджигал двери.

5 ноября Анна позвонила подругам и призналась в том, что убила Алексея. Вызывать докторов уже было бессмысленно.

В тот день она приняла окончательное решение разорвать отношения с Алексеем. Однако мужчина разозлился, достал из сумки все деньги и начал рвать их, мешая отъезду.

После этого старший сын Анны встал между ними, чтобы защитить женщину, но Алексей ударил его. Анна не ожидала этого и «впала в ярость». Она взяла нож и ударила им агрессора.

Алексей скончался через несколько минут. Анну задержали.

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