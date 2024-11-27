«Отчитался матери по СМС»: в Подмосковье сын зарезал вечно пьяного отца

«МК»: в Подмосковье мужчина зарезал пьяного отца и отчитался матери по СМС

В Подмосковье 23-летний парень зарезал пьяного 53-летнего отца и отчитался матери о «проделанной работе» в смс-сообщении. Молодого человека задержали, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Трагедия произошла накануне в Кубинке. По словам задержанного, инициатором конфликта стал вечно пьяный отец.

Несколько лет назад мужчина развелся с супругой, однако продолжал мучить семью пьяными выходками. 26 ноября он очередной раз приехал сильно пьяный с бутылкой водки к родным, но сын не впустил отца. Тогда мужчина прорвался в жилище, после чего началась потасовка.

Сын взял нож, чтобы припугнуть отца, однако в ходе драки нанес ему несколько ножевых ранений в шею и грудь. Перепуганный парень вызвал скорую, однако отец умер до приезда медиков.

Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса он признал свою вину. При этом полицейские обнаружили в телефоне сообщение, в котором парень отчитался матери об убийстве.