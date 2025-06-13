В Тегеране из-за удара Израиля погибли не менее 78 человек

Fars: удар Израиля по жилым районам Тегерана привел к гибели 78 человек

Согласно неофициальной информации, после удара Израиля по жилым районам Тегерана погибли не менее 78 человек. Еще 329 человек получили травмы различной степени тяжести, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«Неофициальное число погибших в результате сегодняшней террористической атаки Израиля по Тегерану достигло 78 человек, еще 329 пострадали», — говорится в публикации.

Ранее Иран заявил, что после ночной израильской атаки сразу в 12 провинциях погибли порядка 95 человек. Об этом сообщил представитель Иранского общества Красного полумесяца Моджтаба Халиди.

Ночью 13 июня Израиль начал широкомасштабную операцию, направленную на военные объекты в Иране. По данным разведки этой страны, Тегеран приблизился к «точке невозврата» в создании ядерного оружия за короткий период времени.

МИД России осудил действия Израиля и призвал стороны решать возникший конфликт дипломатическим путем. После этого Израиль сообщил о прекращении своей дипмиссии по всему миру в связи с последними событиями.