Иран заявил о ранении 95 человек после ночных ударов Израиля

После ночных израильских ударов в Иране ранения получили, по оперативной информации, 95 человек в 12 провинциях. На данный момент известно о смерти одного человека в ходе атаки на Иран — погиб спасатель, об этом сообщил представитель Иранского общества Красного полумесяца Моджтаба Халиди, пишет ТАСС .

«В 12 провинциях страны продолжаются спасательные операции. В ходе инцидента 95 соотечественников получили ранения и были доставлены в медицинские центры, а 26 другим оказана помощь на местах происшествий. К сожалению, один из наших спасателей в провинции Восточный Азербайджан погиб во время операции», — рассказал Халиди.

По словам Халиди, еще один спасатель пострадал в районе Каср-е Ширин. На данный момент он госпитализирован и проходит соответствующее лечение.

В настоящее время в Иране работают 10 специализированных поисково-спасательных групп и 15 групп быстрого реагирования. Все 1510 оперативных центров Иранского общества Красного Полумесяца находятся в режиме полной готовности.

Ранее, на фоне накалившегося конфликта между Израилем и Ираном, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, почему периодически поднимает тему ядерного конфликта в Сети.