Медведев на примере Израиля и Ирана высказался о ядерном конфликте

На фоне разворачивающегося конфликта между Израилем и Ираном заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале объяснил, почему периодически пишет про ядерный конфликт.

Медведев заявил, что многие россияне его часто упрекают в том, что он якобы нагнетает ядерную истерию. Однако события, разворачивающиеся в настоящее время между Израилем и Ираном, говорят об обратном — он не нагнетает, а предупреждает.

«Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!» — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что ночью 13 июня Израиль нанес удар по Ирану с целью повлиять на планы о создании ядерного оружия. После этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не помогали Израилю в атаке на Иран. По данным СМИ, находившиеся на подконтрольных Ирану территориях агенты «Моссад» могли помочь в нейтрализации ПВО.