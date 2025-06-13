Агенты «Моссад» помогли нейтрализовать ПВО Ирана перед ударом Израиля

Находившиеся на подконтрольных Ирану территориях агенты «Моссад» сыграли важную роль в нейтрализации систем противовоздушной обороны этой страны. Об этом пишет Mash со ссылкой на журналиста Амита Сегаля.

Еще до запуска операции «Ам Ке-Лави» тайные сотрудники израильской разведки расположили прецизионное вооружение вблизи зенитных установок в центральном регионе Ирана. Когда началось наступление, ракетные удары были произведены непосредственно с иранской территории.

В других регионах страны специальные транспортные средства с установленным «Моссадом» оборудованием курсировали вокруг стратегических объектов, выводя из строя системы ПВО. Стоит отметить, что все задействованные в операции технические комплексы были изготовлены непосредственно в Иране. Израиль продолжает действия по предотвращению развития иранской ядерной программы.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что поддерживают связь с иранской стороной относительно работы ядерных объектов и уровня радиации.