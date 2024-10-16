В Татарстане скончался народный артист России Ринат Тазетдинов

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Печальную новость о смерти 85-летнего лауреата государственных премий и национальной премии «Золотая маска» Рината Тазетдинова сообщил Татарский театр имени Г. Камала на официальной странице в соцсети «ВКонтакте» .

Тазетдинов служил в вышеуказанном театре. Коллеги артиста выразили соболезнования его семье и близким.

«Театральное искусство Республики Татарстан понесло невосполнимую утрату. На 86-м году жизни скончался Ринат Арифзянович Тазетдинов, народный артист России и Татарстана. <…> Коллектив Татарского государственного академического театра имени Г. Камала выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам покойного», — говорится в сообщении.

Что стало причиной смерти 85-летнего артиста, не уточняется. Гражданская панихида состоится в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала 18 октября в 10:00 по московскому времени.