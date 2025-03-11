В Татарстане безработный и судимый ветеран изнасиловал 18-летнюю девушку
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В Республике Татарстан 41-летний местный житель изнасиловал 18-летнюю девушку. Полицейские задержали мужчину, сообщает KazanFirst.
Инцидент произошел 9 марта в дома на улице Толстого в Нурлате. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, а также является безработным и ветераном боевых действий.
Правоохранительные органы задержали мужчину. В ходе допроса он сознался в совершении преступления.
Ранее пятеро подростков изнасиловали 28-летнюю девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье. Всем нападавшим — от 13 до 16 лет.