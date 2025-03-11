В Татарстане безработный и судимый ветеран изнасиловал 18-летнюю девушку

Инцидент произошел 9 марта в дома на улице Толстого в Нурлате. Выяснилось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности, а также является безработным и ветераном боевых действий.

Правоохранительные органы задержали мужчину. В ходе допроса он сознался в совершении преступления.

Ранее пятеро подростков изнасиловали 28-летнюю девушку в туалете ночной электрички в Подмосковье. Всем нападавшим — от 13 до 16 лет.